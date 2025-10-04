Affair Consequences : ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದರೆ.. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಇಂತಹ ಗೊಂದಲಮಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಹುಡುಗಿಯರು ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯವು ತುಂಬಾ ನೈಜವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗಮನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಕರ್ಷಿಸುವ ತಂತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು : ನೀವು ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಲಿ, ಅವನು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ ಸುಳ್ಳು, ಭ್ರಮೆ. ನೀವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭ್ರಮೆ.
ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ 98% ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರದ ನೋವು ಅಪಾರ. ಇದು ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.