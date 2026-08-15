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ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದ್ರೂ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಬರ್ತಾರಾ..? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ

ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 15, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:09 PM IST
ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದ್ರೂ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಬರ್ತಾರಾ..? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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