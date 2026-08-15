/ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದ್ರೂ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಬರ್ತಾರಾ..? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ

Ex Gf/Bf in Dream : ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಾ.? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ, ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಹರಿಯದ ಭಾವನೆಗಳು, ಒಂಟಿತನ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ತಡಿಹಿಡಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ ಸಿಗದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು, ನೆನಪಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಲವು ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲಗಳು, ಅಭದ್ರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಭಯವೂ ಸಹ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿದ್ದರೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವು ಗತಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇರುವ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ವರ್ತಮಾನದ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಲಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.. ಈ ಮೇಲಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು Zee Kannada News ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ)