  ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 16, 2026, 11:44 PM IST
Marriage age in India: ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರು, ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು

ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 25 ರಿಂದ 30ರ ವಯಸ್ಸು ಮದುವೆಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೌಢನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಬೇಗ ಮದುವೆ vs ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆ

ಬೇಗ ಮದುವೆಯ ಲಾಭಗಳು

ಬೇಗ ನದುವೆಯಾದರೆ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ತಡ ಮದುವೆಯ ಲಾಭಗಳು

ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಏನು?

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 20–30 ವರ್ಷ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ. ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಆತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

