English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯವಿದೆ.! ಈ ಸಮಯ ದಾಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯವಿದೆ.! ಈ ಸಮಯ ದಾಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

Dinner time : ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 14, 2025, 04:08 PM IST
    • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
    • ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
    • ಅನೇಕ ಜನರು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕೇವಲ 55 ವಯಸ್ಸಿಗೆ 300 ಸಿನಿಮಾ.. 200 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Ramya Krishna net worth
ಕೇವಲ 55 ವಯಸ್ಸಿಗೆ 300 ಸಿನಿಮಾ.. 200 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ?
ರಿಷಭ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ.. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನು..?
camera icon5
ರಿಷಭ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ.. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನು..?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ
camera icon5
ear pain in children
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
camera icon5
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯವಿದೆ.! ಈ ಸಮಯ ದಾಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

Health tips : ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಊಟ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು? : ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..!

ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Health TipsWeight lossNight time foodnight dinner timeHealth Tips

Trending News