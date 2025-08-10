English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೀಲ್ ನೋಡುವ ಚಟ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು, ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ Insta ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡ್ತೀರ..! ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ

Reels side effects on health : ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು, ರೀಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:34 PM IST
Healthy life tips : ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಈ ಡೋಪಮೈನ್‌ನ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಮೆದುಳಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮರೆವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ದೂರವಾಣಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜನರು ನೂರಾರು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು, 'Save' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫೋಣ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಮೆದುಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೋನ್‌ ಬಳಸಿ. 

