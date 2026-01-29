ಮದುವೆ ಲೇಟ್‌ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಹುಡುಗ ಆಗಲಿ, ಹುಡುಗಿಯಾಗಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ..ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ.. ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಗಾತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಸಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಲ್ಲೆ, ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್ನಂತವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಯುವ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕೂಟ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆ ತಡವಾದರೆ ಒಂಟಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹೆಚು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂಟಿತನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. 30 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೋದರೆ ಸಂಗಾತಿನ ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿ ರಾಜೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು 30 ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ನಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ತಡವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಆದರೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
