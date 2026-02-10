ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು.. ಪತ್ನಿ ಪತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?

Marriage tips : ಭಾರತೀಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಂದಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಅನೇಕ ಗಂಡಸರೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಹ ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಉದಾರಣಹೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು.
ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ 7 ರಿಂದ 13 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಹೇಳಿರುವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯು ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿಗಿಂತ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವಯಸ್ಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅಂಶವಲ್ಲ.. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಸಾಕು.