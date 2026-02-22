English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?

ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಹಾರಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿನ್‌ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:00 PM IST
  • ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
  • ಕೂದಲು ಉದುರಿವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
  • ತಾಜಾವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು

ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?

pregnancy hair row tips: ತಾಯಿ ಆಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಿತನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂತಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಮಹಿಳೆಯು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರವೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು  ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ.         

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? 
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಾಜಾವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ ಅಧಿಕ ಇರೋ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೃತನೇ ಸರಿ!

ಕೂದಲುಗಳು ಕೆರಾಟಿನ್‌ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟಿನ್‌ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಸೋಯಾ ಹಾಗೂ ಪನೀರ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ, ಪಾಲಕ್‌, ಖರ್ಜೂರ, ಕಡಲೆ, ಬಟಾಣೆಯಂತಹವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಳಪು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಅಂಶ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪಗಿರುವವರು ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ತಾರಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?
 

