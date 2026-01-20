English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Astro Tips : ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನೋಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ದಿನವಿಡೀ ಶಾಂತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು.. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 20, 2026, 07:52 PM IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ..! ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲ್ಲ..

Spiritual Tips : ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲು ನೋಡುವ ವಸ್ತುವು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನೋಡುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನು ನೋಡುವುದು: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೆರಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರಳು ನೋಡಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೊಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌.. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಊಟದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು? ಗೊತ

ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

