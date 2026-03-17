ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದು

Tanning face pack: ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ "ಪಪೈನ್" ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವಿದ್ದು, ಇದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಹಣ್ಣಾದ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ ರಸವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ರಸವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಚರ್ಮವನ್ನ ಎಫ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ 1 ಚಮಚ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಅಲೋವೆರಾ ಚರ್ಮವನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ...
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)