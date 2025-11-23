Hair Care Tips: ಕೂದಲು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?

Tips for healthy hair: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕೂದಲನ್ನ ಒರಟಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕಳೆದುಹೋದ ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ರಸವು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸಹ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)