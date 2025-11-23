English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • Hair Care Tips: ಕೂದಲು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?

Hair Care Tips: ಕೂದಲು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?

ಆಮ್ಲಾ ರಸವು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 23, 2025, 02:56 PM IST
Hair Care Tips: ಕೂದಲು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?

Tips for healthy hair: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕೂದಲನ್ನ ಒರಟಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕಳೆದುಹೋದ ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲಾ ರಸವು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸಹ ಹಚ್ಚಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

