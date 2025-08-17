ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ X-ಲವರ್‌ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..?

Breakup Signs : ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕವೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಮತ್ತೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರೆ ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಗರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಎಕ್ಸ್ಲವರ್ನ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ನಂಬಬೇಡಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ, ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಎಂದೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪುನಃ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಕಾರಣ..? ಪುನಃ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ.. ಸುಂದರಿಯ ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಳಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗುವಿರಿ..!
ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ : ಎಕ್ಸ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಮತ್ತದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ : ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್.. ಯಾರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ? ಪುರುಷರೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು-ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತುರ ಮಾಡಬೇಡಿ..