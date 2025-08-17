English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ X-ಲವರ್‌ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..?

Love Prediction : ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಗೊದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್‌ ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ..? ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 08:07 PM IST
    • ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಗೊದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಬಹುದು.
    • ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಳಿಕವೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್‌ ಲವರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದು ಸಹಜ.
    • ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ X-ಲವರ್‌ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..?

Breakup Signs : ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಳಿಕವೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್‌ ಲವರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಮತ್ತೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರೆ ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಗರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಎಕ್ಸ್‌ಲವರ್‌ನ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ನಂಬಬೇಡಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ, ಎಕ್ಸ್‌ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಎಂದೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪುನಃ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಕಾರಣ..? ಪುನಃ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ : ಎಕ್ಸ್‌ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಮತ್ತದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ : ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬೇಕು.  ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು-ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತುರ ಮಾಡಬೇಡಿ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

