ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿತು.. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ..! 

Snake safety tips : ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದು ಮಳೆಗಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಳಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ಮಳೆನೀರಿನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಶಾಂತವಾಗಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು. ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅವು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವು. ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ..
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ: ಹಾವಿನ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ನೋಟ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ.
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ: ಹಾವು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮನೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಚೀಲ, ಟವಲ್, ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 270 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರು ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.