  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರಿಂದ ಬಯಸುವ ಆದರೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಚಾರ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 9, 2026, 04:51 PM IST
  • ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 Women psychology: ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವೇ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು... ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ತಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ... ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಯಸುವ 10 ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು! ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ..

ಪ್ರೀತಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾವನೆಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಕೆಲಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಗಂಡಂದಿರು ನೀಡುವ ಮನ್ನಣೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯತ್ನಗಳು: ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ಬೆಂಬಲ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೌರವ: ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಗೌರವ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರಿ, ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು! ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ..

ನಂಬಿಕೆ: ನೀವು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾಳೆ. 

ಮೌಲ್ಯ: ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

