ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಲಗುವ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಾನು ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನಿಸಿದರೂ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಗು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಮಗು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಅಳುವುದು, ಕಿರುಚುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಮಲಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ.
ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ.. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ.. ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿ 8 ಅಥವಾ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮಗು ಮಲಗುವಾಗಲೇ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬಾರದು. ಜೋರಾದ ಶಬ್ಧ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲೇಬಾರದು. ಮಗುವಿಗೆ ಗಾಡ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಮಗು ಇರುವ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (Melatonin hormone) ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಗು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ.
ರೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೂಮ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇದ್ರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
