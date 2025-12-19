English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮಗು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 19, 2025, 07:40 PM IST
  • ಮಗು ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಅಳುವುದು, ಕಿರುಚುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ಮಗು ಇರುವ ರೂಮ್‌ ಅನ್ನು ಕತ್ತಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ..?

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
camera icon5
Lucky Actress
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
camera icon5
‌Bigboss kannada 12 gilli kavy fight
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon5
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
camera icon5
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
File Photo

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಲಗುವ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಾನು ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನಿಸಿದರೂ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಗು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಗು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಅಳುವುದು, ಕಿರುಚುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಮಲಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. 

ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ.. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ.. ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿ 8 ಅಥವಾ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 

ಮಗು ಮಲಗುವಾಗಲೇ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಆನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲೈಟ್‌ ಆನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬಾರದು. ಜೋರಾದ ಶಬ್ಧ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲೇಬಾರದು. ಮಗುವಿಗೆ ಗಾಡ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಮಗು ಇರುವ ರೂಮ್‌ ಅನ್ನು ಕತ್ತಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್‌ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ (Melatonin hormone) ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪ್‌ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಗು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದೂ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕಿರಾತಕರು, ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್‌ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ!

ರೂಮ್‌ ಯಾವಾಗ ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್‌ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೂಮ್‌ನ ಡಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಲೈಟ್‌ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆಲಟೋನಿನ್‌ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗದೇ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇದ್ರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.! 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

baby sleepbaby timefollow tipssleep tips followbaby sleep time

Trending News