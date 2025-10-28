English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..! ಸ್ವಂತ ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ

ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..! ಸ್ವಂತ ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ

creature eats its siblings before even born: ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇತರ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಕೇಳಿದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟ!  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 28, 2025, 07:50 PM IST
  • ಇದು ಕೇಳಲು ಕ್ರೂರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ
  • ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯೇ ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿ

ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..! ಸ್ವಂತ ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ

creature eats its siblings before even born: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಜೀವಿಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯೇ ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್, ಇದನ್ನು ಗ್ರೇ ನರ್ಸ್ ಶಾರ್ಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾರ್ಕ್ ಪ್ರಭೇದವು ತನ್ನ ಬದುಕುಳಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಲವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅವಳ ದೇಹದೊಳಗೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸುಲಭವಲ್ಲ — ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿನ್ನುವ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು “ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು” (intrauterine cannibalism) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮರಿಗಳು ಉಳಿದ ದುರ್ಬಲ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂತತಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ! ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ?

ಇದರಿಂದ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಈ ಶಾರ್ಕ್ ಮಗು ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ (yolk) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ. ಹುಟ್ಟುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯಲು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೇಳಲು ಕ್ರೂರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜೀವಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲುಲೇ ಹೋರಾಡಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದು ಜನನದ ನಂತರವೂ ಸಮುದ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಹಾರಿಯೋ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

