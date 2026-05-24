fish can survive without water: ಮೀನುಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಜೀವಿಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೀನು. ಈ ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹೊರಗೆಯೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಅಂಶವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 34,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಂಗ್ಫಿಶ್ ತನ್ನ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಠಿಣವಾದಾಗ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೀನುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೀನುಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲು, ಅದು ಒದ್ದೆಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅಂಟು ತರಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಪಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಭೇದವು ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದನ್ನು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯ ಜಾತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವ ವಿಕಸನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಭೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನು ಪ್ರಭೇದ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಂಗ್ಫಿಶ್ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.