Unwanted hair on women face: ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 22, 2025, 10:46 AM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
  • ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಂಬಂಧವೇನು?

ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್‌! ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ರೆ ಪುರುಷರಂತೆ ಕಾಣೋದು ಖಂಡಿತ..

causes facial hair in women: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಲೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಚಕ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಂಬಂಧವೇನು? ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಂಡ್ರೊಜೆನ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮುಖ, ಎದೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪಿಸಿಓಎಸ್ (ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್). ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 70-80% ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಂಡ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು, ಮೊಡವೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..   

ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು: 
ಋತುಬಂಧ: ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. 
ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು: ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. 
ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಈ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 
ಜೀವನಶೈಲಿ: ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಹ ಆಂಡ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. 
 
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..   

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



