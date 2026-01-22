ಕರ್ಪೂರ, ನಾಪ್ಥಲೀನ್‌ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ.. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಬೋರ್ಡ್, ಬೀರು ಅಥವಾ ಟ್ರಂಕ್ಗಳಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಪೂರ, ನಾಪ್ಥಲೀನ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಇದೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ನಾಪ್ಥಲೀನ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬರುವ ವಾಸನೆಯು, ಈ ಎರಡರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ಮೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾಪ್ಥಲೀನ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಾಪ್ಥಲೀನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿವೆ.
ಕರ್ಪೂರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗೀಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಸುಗಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಪ್ಥಲೀನ್ಗಿಂತ ಕರ್ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರೇ ಆಗಾಗ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
