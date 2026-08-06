/ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

which oil best for newborns: ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಎದೆಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಸಾಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ?.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಬೇಗ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ದೇಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ; ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ; ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಲೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ; ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಗುವಿಗೆ ಎಸ್ಜಿಮಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೇಬಿ ಎಣ್ಣೆ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೇಬಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಶುಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡಲು ಅವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರೀ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಬೇಬಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.