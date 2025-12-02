English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ಸೀರಮ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

ಈ ಸೀರಮ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

ಅನೇಕರು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:35 PM IST
  • ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ
  • ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮುಖಕ್ಕೆ 2% ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಚ್ಚಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
  • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು

Trending Photos

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ..!
camera icon6
Lucky Zodiac
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ..!
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
AMALA PAUL
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
planets transit 2025 effects
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
&quot;ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು&quot;: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon12
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು": ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ಈ ಸೀರಮ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

Serum for pigmentation: ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊಡವೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅನೇಕರು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಮುಖಕ್ಕೆ 2% ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಚ್ಚಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಘಟಕಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಮೆಲನೋಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನ, ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಲನಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಸುಕಂದು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಹಗುರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಧಾರಿತ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ 2-3 ಹನಿ ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

PigmentationVitamin CSerumHealth Tipslifestyle

Trending News