ಈ ಸೀರಮ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

Serum for pigmentation: ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊಡವೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕರು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಮುಖಕ್ಕೆ 2% ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಚ್ಚಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಘಟಕಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಗಳನ್ನ, ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಲನಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಸುಕಂದು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಹಗುರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಧಾರಿತ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ 2-3 ಹನಿ ಕೋಜಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)