Relationship Tips: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಹಾಸಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪುರುಷನ "ವಾಮಾಂಗ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪುರುಷನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಿದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ವಾಸ್ತುದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿ ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ (South-West) ದಿಕ್ಕಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ತಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಇರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆಯೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಇಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯದ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದಂಪತಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಂಪತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೂಲಮಂತ್ರವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)