ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಾರಣ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

Reason for White Hair : ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇರಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು.. ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಮೆಲನಿನ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂಟಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ..ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಿವರ್ಸ್! ಸುದೀಪ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಎಂದ ಧನುಷ್
ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿ12 ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬಿ12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.