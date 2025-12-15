English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗೆಳೆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಬೇರಾರು ಇಲ್ಲ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು.. ಕರ್ಣನ ಕುಲದವರು

ಅಂತಹ 3 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬಲ್ಲರು ಸಹ. 

Dec 15, 2025
ಗೆಳೆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಬೇರಾರು ಇಲ್ಲ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು.. ಕರ್ಣನ ಕುಲದವರು

Zodiac Signs Who Are Loyal Friends: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು 9 ಗ್ರಹಗಳು, 27 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಮತ್ತು 12 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ 3 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬಲ್ಲರು ಸಹ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸ್ವಭಾವದವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಧನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ಮಕರ: ಈ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿತರಿರಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯುಕ್ತರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾರೂ ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಈ ಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ದೇವರು, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.  

 (ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

