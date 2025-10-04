ವಿಸ್ಕಿ-ವೋಡ್ಕಾಗೆ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ? ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ತಜ್ಞರು

Vodka mixing ideas : ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಕೋಲಾವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಕೋಲಾವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರು ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಾವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, 'ಕೋಲಾ, ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಅದು ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮರುದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.'
ವಿಸ್ಕಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾ ಆಗಿರಲಿ, ಕೋಲಾ, ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಪಾನೀಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು, 'ಕೆಲವರು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದು ಅದು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಮೂಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.' (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)