English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಸ್ಕಿ-ವೋಡ್ಕಾಗೆ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ? ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ತಜ್ಞರು

Whisky mixing ideas : ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಕೋಲಾವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 4, 2025, 11:53 AM IST
    • ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ : ನಿತ್ಯವೂ ಆಗುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆಗುವುದು ಹೊನ್ನು
camera icon5
Shani Gochara
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ : ನಿತ್ಯವೂ ಆಗುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆಗುವುದು ಹೊನ್ನು
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Deepika Padukone bodyguard salary
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon7
Abhishek Bachchan
ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ವಿಸ್ಕಿ-ವೋಡ್ಕಾಗೆ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ? ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ತಜ್ಞರು

Vodka mixing ideas : ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಕೋಲಾವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಕೋಲಾವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ OTTಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಿಲೀಸ್‌! ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರು ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಾವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, 'ಕೋಲಾ, ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಅದು ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮರುದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.'

ವಿಸ್ಕಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾ ಆಗಿರಲಿ, ಕೋಲಾ, ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಪಾನೀಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!? ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್..

ಸೋನಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು, 'ಕೆಲವರು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದು ಅದು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ಮೂಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.' (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

WhiskyVodkaWhisky mixing ideasVodka mixing ideascola and soda in whisky

Trending News