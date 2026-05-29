Premature Grey Beard : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗೇ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲುಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು (Premature Beard Graying) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Treatment for Grey Beard : ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲು 'ಮೆಲನಿನ್' (Melanin) ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಕಾರಣ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಕೂದಲು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೂದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಆನುವಂಶಿಕತೆ (Genetics): ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಂದಿರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗಡ್ಡ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ (Stress): ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇಹವು 'ನೊರ್ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್' (Norepinephrine) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು (Stem Cells) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 (Vitamin B12), ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ (Iron) ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ (Copper) ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಮೆಲನಿನ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ: ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು (ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್), ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಿದ್ದೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ : ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಗಡ್ಡದ ಆರೈಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಬದಲು, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ (Trichologist) ಅಥವಾ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.