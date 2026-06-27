/ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಈ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು!

Health News Kannada: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಕೂದಲು ಒಣಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಶಾಂಪೂಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸೀಗೆಕಾಯಿ (Shikakai) ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು ಆರೈಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ :
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಒಂದು. ಸೀಗೆಕಾಯಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದೇ?
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೀಗೆಕಾಯಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಗುಣದಿಂದ ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಸೀಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
* ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
* ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೊಳೆಯಿರಿ.
* ಅಥವಾ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ನಂತೆ ಬಳಸಿ.
* ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ರೀಠಾ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೀಗೆಕಾಯಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಶಾಂಪೂಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಕೂದಲು ತುಂಡಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ
ಸೀಗೆಕಾಯಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
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