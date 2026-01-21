English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • white shoes: ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಶೂಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿವೆಯೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

white shoes: ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಶೈಲಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.

Last Updated : Jan 21, 2026, 03:34 PM IST
white shoes: ಬಿಳಿ ಬೂಟುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುವಕರಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬೂಟುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.ಒಮ್ಮೆ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಬಿಳಿ ಬೂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಬಿಳಿ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಿಳಿ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಶೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಳೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಶೂಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭ ಸಲಹೆ ಎಂದರೆ ಬಿಳಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು. ಬಿಳಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಳಕು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಶೂಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ತುದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಬಿಳಿ ಬೂಟುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. 

