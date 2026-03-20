ಬಾಯ್ಸ್‌ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ..! ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ

Dangerous Radix Numbers : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ.. ಅವರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ...
ಸಂಖ್ಯೆ 1 : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 20, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿ ಚಕ್ರಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನು ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನೋವಾದರೆ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8 : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9 : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಮತ್ತು 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.