ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ!.. ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ

who should avoid musk melon: ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಸತು, ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜಿಐ 60-80 ರ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀರಿಗೆ vs ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು.. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್ನೂ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಸ್ ಇರುವವರು ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲೇಬಾರದು ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು (ಐಬಿಎಸ್) ಇರುವ ಜನರು ಉಬ್ಬುವುದು, ನೋವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏಕಂದರೆ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಂತೆ, ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್