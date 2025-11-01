English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ವಿಸ್ಕಿ ಟಕಿಲಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾನಿಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ! ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಸ್ಕಿ ಟಕಿಲಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾನಿಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ! ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Which is most strongest alcoholic drink: ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾ ಬಲವಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು! ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಎಂಬ ಪಾನೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:37 PM IST
  • ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಇದು ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಮರಳಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
  • ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು

ವಿಸ್ಕಿ ಟಕಿಲಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾನಿಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ! ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Which is most strongest alcoholic drink: ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾ ಪಾನೀಯಗಳು ಬಲವಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್‌  ಪಾನೀಯಗಳು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಬಲವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾನೀಯವಿದೆ — ಅದೇ ಅಬ್ಸಿಂತೆ! ವೈನ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60ರಿಂದ 75ರವರೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾನೀಯ. ಇದು ಫೆನ್ನೆಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಮ್ವುಡ್ ಎಂಬ ಗಿಡಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯ ರುಚಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ಕಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಟಕಿಲಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ — ಅದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ “ಗ್ರೀನ್ ಫೇರಿ” ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿನ ಮದ್ಯದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಲೌಂಜಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಸ್ಕಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಪಾನೀಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.” ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

ಈ ಪಾನೀಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಬಲದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಇದು ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಮರಳಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
 

