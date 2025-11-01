ವಿಸ್ಕಿ ಟಕಿಲಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾನಿಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ! ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Which is most strongest alcoholic drink: ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾ ಪಾನೀಯಗಳು ಬಲವಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಬಲವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾನೀಯವಿದೆ — ಅದೇ ಅಬ್ಸಿಂತೆ! ವೈನ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60ರಿಂದ 75ರವರೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾನೀಯ. ಇದು ಫೆನ್ನೆಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಮ್ವುಡ್ ಎಂಬ ಗಿಡಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯ ರುಚಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ಕಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಟಕಿಲಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ — ಅದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ “ಗ್ರೀನ್ ಫೇರಿ” ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿನ ಮದ್ಯದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಲೌಂಜಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಸ್ಕಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಪಾನೀಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.” ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಈ ಪಾನೀಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಬಲದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಇದು ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಮರಳಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.