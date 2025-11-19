English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭವಾದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿ ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು? ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭವಾದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿ ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು? ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ?

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:36 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
  • ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತ
  • ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭವಾದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿ ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು? ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆ ನಿಷಿದ್ದ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ   ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಮಂಗಳನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನೋಡೋಣ. 

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮಹತ್ವ :
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ  ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಬಲ  ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮುರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಬಾದಾಮಿ ಮರ ಇರುವುದು ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ? :  
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ : 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

