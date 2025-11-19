ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭವಾದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿ ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು? ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆ ನಿಷಿದ್ದ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಮಂಗಳನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನೋಡೋಣ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮಹತ್ವ :
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮುರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ? :
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ :
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)