Cockroach Fear: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆದರಿ ಕಿರುಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಭಯ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಜಿರಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಯ ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಳೆಗಳು ಅಚಾನಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದು, ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಹಾರುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಚಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ “ಅಪಾಯ ಸೂಚನೆ”ಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಯ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ಪ್ರದೇಶ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಹ್ಯಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಳೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೆಲ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅನುಭವಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಈ ಭಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಜಿರಳೆ ಕಂಡು ಭಯಪಡುವುದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದೇ ವರ್ತನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ “Observational Fear Learning” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುರುಷರೂ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿರಳೆ ಭಯ ಅತಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನ “ಕ್ಯಾಟ್ಸರಿಡಾಫೋಬಿಯಾ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಫೋಬಿಯಾಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಭಯವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
