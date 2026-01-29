English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮರಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವೃಕ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?

ಮರಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವೃಕ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?

King of Trees: ಮರಗಳು ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ “ಮರಗಳ ರಾಜ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃಕ್ಷವಿದೆ. ಅದು ಆಲದ ಮರ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:06 PM IST
  • ಈ ಮರ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತದೆ
  • ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಮರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

King of Trees: ಮಾನವನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಐದು ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮರಗಳಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ, ಆಹಾರ, ನೆರಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮರ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ “ಮರಗಳ ರಾಜ” ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ಆಲದ ಮರ (Ficus benghalensis).

ಆಲದ ಮರವು ಗಾತ್ರ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ಮರವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ತಲೆ ಬೋಳಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇತರ ಮರಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ಆಲದ ಮರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಕಾಂಡಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವೇ ಸಣ್ಣ ಕಾಡಿನಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಯಿಂದ ಆಲದ ಮರವು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾಂಡಗಳು ಮರದ ತೂಕವನ್ನು ತಾವೇ ತಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಈ ಮರವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನೋಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಆಲದ ಮರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅದರ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಆಲದ ಮರಗಳು 200 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯವು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಲ್ಲಾಲಮರ್ರಿಯ ಆಲದ ಮರವು ಸುಮಾರು 600–700 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, 3–4 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.

ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆಲದ ಮರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಾಲ ಮೇಲಾವರಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟೊಳ್ಳುಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ “ಮರಗಳ ರಾಜ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

