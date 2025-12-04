English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ಷಣದ ಅಂತರವೇಕೆ ಯುಗವಾದೀತು? ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ರೂ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ದೂರವಾಗೋಕೆ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ!

husband wife relationship: ಪತಿ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರಣ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:20 PM IST
  • ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
  • ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ .

husband wife relationship: ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇಡೀ ಸಂಬಂಧವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ . ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ತಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕೈ ಮೀರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕೈ ಮೀರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಅವರ ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯದಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೊರೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವೋ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

