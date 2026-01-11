Divorce month : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು "ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಿಂಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರಂತೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಹೌದ... ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆಂತರಿಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ... ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ..!
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು..
ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವವರನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತರವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.