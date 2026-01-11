English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳವಾದ್ರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಕ್ಕಾ! ಸಾಲು ಸಾಲು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವಧಿ

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳವಾದ್ರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಕ್ಕಾ! ಸಾಲು ಸಾಲು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವಧಿ

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ?.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 11, 2026, 07:04 PM IST
    • ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
    • ವಿಚ್ಛೇದನ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರಂತೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Trending Photos

ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon9
Venus Transit Effects
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಈ ವಸ್ತು ಸಾಕು! ಮನೆಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದರೂ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ..
camera icon5
How to get rid from cockroach in house
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಈ ವಸ್ತು ಸಾಕು! ಮನೆಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದರೂ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ..
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ?
camera icon9
GoldRate
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ?
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
camera icon5
Saturn in astrology
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳವಾದ್ರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಕ್ಕಾ! ಸಾಲು ಸಾಲು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವಧಿ

Divorce month : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು "ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ತಿಂಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರಂತೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದ... ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆಂತರಿಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ... ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ..!

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು.. 

ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವವರನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತರವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Divorce MonthJanuarycouples get divorced in Januarydivorce reason

Trending News