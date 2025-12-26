English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದೇಕೆ..? 99% ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

white bedsheet in Hotel : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳವರೆಗೂ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಏಕಿರುತ್ತವೆ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 26, 2025, 11:20 AM IST
  • ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದೇಕೆ..? 99% ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

white bedsheet in Hotel : ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದರೂ, ಆ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಏಕೆ ಬರೀ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತೀ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು? 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಮತ್ತೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..

ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಕೋಣೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅತಿಥಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಘನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅತಿಥಿಯು ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಯು ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಶಾಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಯಾಸ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮದ್ಯ! ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌

ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳಿವೆ.
 

white colour bedsheetwhite bedsheetwhite bedsheet in Hotelwhy do hotels use white bed sheetsUse of white bed sheets

