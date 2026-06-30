/ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಏಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು.. 

Reason for Drooling : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಲು ಮಲಗಿ ಕೊಂಡರೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಶೀತ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ: ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೀತ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಜನರು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (Sleep Apnea) ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಇದು ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲುವ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮುಖದ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು.
ಕೆಳಗಿನ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.
ನಿದ್ದೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು.
ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಬದಲು, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ (ನೇರವಾಗಿ) ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಾಯಿಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಉತ್ತಮ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು (Oral Hygiene) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೂಚನೆ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಳುಗಳ (Worms) ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.