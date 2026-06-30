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ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಏಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು.. 

Drooling while sleeping : ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಜ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಮುಜುಗರ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದಿಂಬು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ  ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಯ..? ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಏನ್‌ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...

Written ByKrishna N K
Published: Jun 30, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:46 PM IST
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಏಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು.. 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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