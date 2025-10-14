English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಂಡನಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಪುರುಷರೇ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

ಗಂಡನಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಪುರುಷರೇ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

Relationships tips : ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರ ಪುರಷರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವೇನು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 14, 2025, 06:31 PM IST
    • ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
    • ಕೆಲವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಂಡನಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಪುರುಷರೇ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

Divorce reasons : ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವರು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಬಯಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆದು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

