  • ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಝಿಕ್ ಝಾಕ್ ಗೆರೆ ಏಕೆ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಝಿಕ್ ಝಾಕ್ ಗೆರೆ ಏಕೆ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

water bottle lines: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಅವು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಗೆರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:12 PM IST
  • ವಾಟರ್‌ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಝಿಕ್ ಝಾಕ್ ಗೆರೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ
  • ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ

ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಝಿಕ್ ಝಾಕ್ ಗೆರೆ ಏಕೆ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

water bottle lines:  ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಜಿನಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಗೆರೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅನೇಕ ಜನರು ಅವು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಗೆರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿದೆ. 

ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲಿನ ರೇಖೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನೇರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇತರವು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಉಬ್ಬುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಈ ಜನರ ನಡುವೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಹೋದರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ!

ಈ ಸಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಉಬ್ಬಿರುವ ಸಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಬಾಟಲಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಮುರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ..ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ, ಈ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಅಂಚುಗಳು ನಾವು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಟಲಿಯು ಜಾರಿಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಈ ರೇಖೆಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ..ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೇಖೆಗಳು ಬಾಟಲಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳು ಶೈಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ತುರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

