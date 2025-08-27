English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಮೃತ ದೇಹದ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..

Funeral rites: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾದ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೂಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 27, 2025, 03:09 PM IST
  • ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಬದುಕು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ದೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ರಿಗೋರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ
camera icon5
GURU GOCHARA
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
camera icon5
Kriti Sanon
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದ ಈ &#039;ಅಂಗ&#039;ವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
camera icon5
Tribe
ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದ ಈ 'ಅಂಗ'ವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
camera icon9
Curd with Jaggery
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಮೃತ ದೇಹದ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..

Death rites : ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ದಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಕೇವಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು! ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣದ ನಂತರ ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಮತ್ತೆ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವೇ ಜೀವಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಆ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಹಿಂದಿರುಗದೇ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ

ಇದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಬದುಕು ಮುಗಿದಿದೆ, ಇಹಲೋಕದ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ..!

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ 
ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ದೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ರಿಗೋರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳು ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. 

Human deathDeath ritesFuneral ritesDead body ritualsToes tied after death

Trending News