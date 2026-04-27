  • ಮಹಿಳೆಯರ ʼಬ್ರಾʼದಲ್ಲಿ 3 ಹುಕ್‌ಗಳು ಏಕಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ!

ಮಹಿಳೆಯರ ʼಬ್ರಾʼದಲ್ಲಿ 3 ಹುಕ್‌ಗಳು ಏಕಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ!

Women Bra: ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಒಳಉಡುಪುಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ʼಬ್ರಾʼ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 27, 2026, 02:53 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯರ ʼಬ್ರಾʼದಲ್ಲಿ ಏಕೆ 3 ಹುಕ್‌ಗಳಿರುತ್ತೆ?
  • ಇದರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

ಮಹಿಳೆಯರ ʼಬ್ರಾʼದಲ್ಲಿ 3 ಹುಕ್‌ಗಳು ಏಕಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ!

Reason behind Women Bras having 3 Hooks: ʼಬ್ರಾʼ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಧರಿಸುವ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಬ್ರಾ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್‌ ಬ್ರಾ, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್‌ ಬ್ರಾ, ಪ್ಯಾಡೆಡ್‌ ಬ್ರಾ ಹೀಬಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ, ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬ್ರಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಹುಕ್‌ಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾ ಸಹ 3 ಹುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಕ್‌ಗಳೇ ಏಕಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 

ಬ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಕ್‌ಗಳಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ..
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ:
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಮೈಕಟ್ಟು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬ್ರಾ ಹುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಲು ಅನುವು:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಹುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬ್ಯಾಂಡ್ (ಬ್ರಾ ಪಟ್ಟಿ) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಹುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ:
ಬ್ರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಭುಜದ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇವು, ಒತ್ತಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾ ಮೂರು ಹುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ತೂಕವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಕ್‌ ಇರುವ ಬ್ರಾಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಮುಂಭಾದಲ್ಲಿ ಹುಕ್‌ ಇರುವ ಬ್ರಾಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಕ್‌ ಇರುವ ಬ್ರಾ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಎದೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದ ಜಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಲುಕ್‌ ನೀಡಿದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಕ್‌ ಇರುವ ಬ್ರಾಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಬ್ರಾ ಯಾವುದು?
ಬ್ರಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ತನಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾ ಕಪ್ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಂತರಗಳು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು, ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ರಾ ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆಂಬಲವು ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬರಬೇಕು.

ಬ್ರಾ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಅಳತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2-ಇಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಿ ಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಗಾತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಾವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬ್ರಾ ಮೂರು ಹುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಉಡುಪು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯ ಬ್ರಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.  Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.     

 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

