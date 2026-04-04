ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Pen Drive: ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೂ ಆ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 4, 2026, 04:28 PM IST
Pen Drive: ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ (USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್) ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕೆ? ಇವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? 

ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ನ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ (ಲೋಹದ ಭಾಗ) ಎರಡು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೀಯಿಂಗ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಈ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ರಂಧ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎರಡನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

USB ಕನೆಕ್ಟರ್ 4 ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಪವರ್, ಡೇಟಾ+, ಡೇಟಾ-, ಗ್ರೌಂಡ್) ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಈ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಹಳೆಯ USB ಟೈಪ್-ಎ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

USB ಮಾನದಂಡವನ್ನು 1996 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ USB ಟೈಪ್-ಎ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಕೆಲವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. USB 3.0 ಮತ್ತು USB 3.1 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವು USB ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

