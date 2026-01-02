English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಏಕೆ ಇದೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಕಂಡಿತಾ

ವಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಏಕೆ ಇದೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಕಂಡಿತಾ

vada hole: ವಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 2, 2026, 11:38 PM IST
  • ವಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
  • ವಡೆ ರಂಧ್ರದ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ

ವಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಏಕೆ ಇದೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಕಂಡಿತಾ

vada hole: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ವಡೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸುವುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರ. ವಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಡುಗೆ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಕಾರವು ವಡೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅಡುಗೆ ರಹಸ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಪ್ಪನೆಯ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ..

ವಡಾವನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಡಾವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಭಾಗವು ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಡಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರವು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಅಂತರದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ.. ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ವಡೆಯ ಆಕಾರವು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಡೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹುರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಂಧ್ರವು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಮೃದುವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ವಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಿಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ..ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ವಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ವಡೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಡೆಯು ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಂಧ್ರವು ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ವಡೆಯನ್ನು ಸ್ಪಾಟುಲಾದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹುರಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೌದು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಕಾರವು ವಡೆಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಡೋನಟ್ ತರಹದ ಆಕಾರವು ವಡೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಅದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರಲಿ, ವಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಂಧ್ರ ಇರಲೇಬೇಕಿತ್ತು.ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ವಡಾವು ರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಸಾಂಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಡಾವನ್ನು ಅದ್ದುವಾಗ, ಆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳ ಅಡುಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ! ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

