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ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏಕೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ? ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಮಳೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?

why frogs croak: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೂಗುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 27, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:24 PM IST
ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏಕೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ? ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಮಳೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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