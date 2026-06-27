/ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏಕೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ? ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಮಳೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?

why frogs croak: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೂಗುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ ಇವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಯ ನಂತರ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೂಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಗುತ್ತವೆ.
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ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮಳೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏಕೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ? ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಪ್ಪೆಗಳು ಉಭಯಚರಗಳು. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ? ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡಲು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಮಳೆಗೂ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಮಳೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಕಿರುಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಗಂಡು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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