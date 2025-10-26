English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೇಶಗಳಿವು.

Indian Cow Dung demands in Foreign : ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 26, 2025, 03:30 PM IST
  • ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ್ದಾದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ
  • ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೇಶಗಳಿವು.

Indian Cow Dung demands in Foreign : ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರ್ವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಕುವೈತ್, ಅಮೆರಿಕ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ನೇಪಾಳ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಗಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ! ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್!

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ್ದಾದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುವೈತ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಖರ್ಜೂರದ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ, ಮತ್ತು ಮಾನವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಡಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಗಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೇವಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕುವೈತ್ 192 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
 

