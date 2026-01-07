English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ದೈತ್ಯ ಆನೆಯನ್ನೇ ಬೆದರಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯ

ದೈತ್ಯ ಆನೆಯನ್ನೇ ಬೆದರಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯ

Elephant fear: ಆನೆ ಎಂದರೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕಾಡಿನ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆನೆಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೈತ್ಯ ಆನೆಯನ್ನೇ ಬೆದರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಯೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 7, 2026, 04:10 PM IST
  • ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗೆ ಇದೆ
  • ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆನೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ, ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್..! 160 Km ವರೆಗೂ ಮೈಲೇಜ್..!
camera icon6
Vivo Electric Cycle 2026
ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ, ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್..! 160 Km ವರೆಗೂ ಮೈಲೇಜ್..!
ಮದನ ಮೋಹಿನಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ..! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ &#039;ಮೆಲಿಸಾ&#039; ಆದ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ
camera icon7
Toxic movie
ಮದನ ಮೋಹಿನಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ..! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮೆಲಿಸಾ' ಆದ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ
ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಧ್ರುವಂತ್‌..! Ticket to Finale ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು..?
camera icon6
Gilli Nata
ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಧ್ರುವಂತ್‌..! Ticket to Finale ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು..?
ಮದುವೆಯಾಗಿ 37 ದಿನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
camera icon9
samanth
ಮದುವೆಯಾಗಿ 37 ದಿನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
ದೈತ್ಯ ಆನೆಯನ್ನೇ ಬೆದರಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯ

Elephant fear: ಆನೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಹೆದರದೇ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆನೆಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆನೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆಗಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದರೂ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!

ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ.

ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ – ಇರುವೆ (Ant). ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಇರುವೆಗಳು ಆನೆಯಂತಹ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!

ಇರುವೆಗಳು ಆನೆಯ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಕಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಆನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಶಾಂತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇರುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸಹನೀಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಆನೆ ಸಹ ಸಹಿಸಲಾಗದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.

 

ElephantAntant is the enemy of the elephantwhy is an elephant afraid of an antwhy is an elephant afraid of an ant? Elephant

Trending News