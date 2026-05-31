Chicken 65 History: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾನ್ವೆಜ್ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚಿಕನ್ 65 ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಸವಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ “ಚಿಕನ್ 65” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕನ್ 65ಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ರೋಚಕ ರಹಸ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 1965ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎ.ಎಂ.ಬುಹಾರಿ ಅವರು 1965ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ಚಿಕನ್ ಖಾದ್ಯವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ವರ್ಷವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲು “ಚಿಕನ್ 65” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿವರಣೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು 65 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಕಾರ, 65 ದಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೋಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಇದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, 1965ರಲ್ಲಿ ಬುಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಗೊಂಡ ಖಾದ್ಯ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಖಾದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡು, ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಚಿಕನ್ 65 ತನ್ನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹೊರಪದರ, ಖಾರದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಖಾದ್ಯವು ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ “65” ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಕನ್ 65 ಕೇವಲ ಒಂದು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲ; ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಸಿದೆ.