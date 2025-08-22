Gold Jewellers use Pink Paper: ಆಭರಣಗಳ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವೇ ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣವಿದೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ, ಮೊದಲು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಗದದ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗೀರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಹೀಯ ಹೊಳಪಿನಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.