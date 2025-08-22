English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್!

Gold Jewellers use Pink Paper: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 22, 2025, 08:15 PM IST
    • ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ
    • ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವೇ ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
    • ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣವಿದೆ?

ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್!

Gold Jewellers use Pink Paper: ಆಭರಣಗಳ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವೇ ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣವಿದೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಆಗಸ್ಟ್‌ 25ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ​! ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI... ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ, ಮೊದಲು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಗದದ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನನ್ನ ಹಠಾತ್ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು": ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗೀರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಹೀಯ ಹೊಳಪಿನಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Why is gold wrapped in pink paperWhat is paper gold and paper silver

