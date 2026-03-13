English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್.. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ.. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ?

Brain health:  ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಗಡುವು, ನಿರಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳುಗಳು ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದ ಕೇವಲ 2 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆದುಳು, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವು ಮೆದುಳಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 13, 2026, 06:50 PM IST
  • ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ದುರ್ಬಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾ
  • ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವರ್ಕ್‌.. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್.. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ.. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ?

 work pressure: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊಂದಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಬ್ಬಾದ ಮೆದುಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು. ನರವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಮಬ್ಬಾದ ಮೆದುಳು  ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು..
ಡಿಜಿಟಲ್ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ - ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ - ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೆದುಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮರುದಿನ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ - ದೇಹದ ನೀರಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪರಿಣಾಮ- ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದೇಹವು 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಮರಣ ಕೇಂದ್ರವಾದ 'ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ; ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಡಲು ಸಲಹೆಗಳು..
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
90 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಯಮ ಪ್ರತಿ 60 ರಿಂದ 90 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಜಲಸಂಚಯನ ಮುಖ್ಯ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಪರದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ದೈಹಿಕ ಚಲನೆ: ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿದುಳಿನ ಮಂಜು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

lifestylehealth newswork pressure

