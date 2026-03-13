ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್.. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ.. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ?

work pressure: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊಂದಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಬ್ಬಾದ ಮೆದುಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು. ನರವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮಬ್ಬಾದ ಮೆದುಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು..
ಡಿಜಿಟಲ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ - ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ - ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೆದುಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮರುದಿನ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ - ದೇಹದ ನೀರಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪರಿಣಾಮ- ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದೇಹವು 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಮರಣ ಕೇಂದ್ರವಾದ 'ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಡಲು ಸಲಹೆಗಳು..
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
90 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಯಮ ಪ್ರತಿ 60 ರಿಂದ 90 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಜಲಸಂಚಯನ ಮುಖ್ಯ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಪರದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ದೈಹಿಕ ಚಲನೆ: ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿದುಳಿನ ಮಂಜು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
